الكهرباء: 3.5 مليار جنيه لتطوير شبكات بالإسماعيلية في 6 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي استثمارات الوزارة في نطاق قطاع الإسماعيلية، الذي يضم كلا من (الإسماعيلية والشيخ زايد والقنطرة والمناطق المحيطة) ويبلغ عدد المشتركين حوالي 585 ألف مشترك؛ بلغت حوالي 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، حيث تم إحلال وتجديد 6 موزعات جهد متوسط، و650 محولا وكشك قدرات مختلفة، و70 سكينة هوائية جهد متوسط، و50 وحدة ربط حلقة جهد متوسط، و2020 عمود هوائي جهد متوسط، و250 كم خطوط هوائية جهد متوسط، و400 كم كابلات أرضية جهد متوسط، و3000 عمود جهد منخفض، و4000 كم خطوط هوائية جهد منخفض، 120 كم كابلات أرضية جهد منخفض و260 صندوق توزيع جهد منخفض.وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.