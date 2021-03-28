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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمنحة مصرية.. افتتاح 6 محطات مياه شرب بجنوب السودان فى أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات تنموية فى جنوب السودان، في إطار التعاون مع دول حوض النيل، ومنها ما يسمح بتنمية وحسن إدارة الموارد المائية بجنوب السودان، بالإضافة للتنبؤ بالفيضانات والحد من مخاطرها وحفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب.

ويقوم قطاع شئون مياه النيل بوزارة الري، حاليًا بتنفيذ عدة مشروعات للتعاون مع دول حوض النيل ومنها مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وهي محطة المستشفى القبطي بمونيكي ومحطة الحي الشعبي، وحي البركة ومحطة كلية القانون بجامعة جوبا ومحطة الاستاد الرياضي بمدينة جوبا ومحطة سكن أساتذة جامعة جوبا ومحطة الحي الشعبي ليمون غابا.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه سيتم تزويد المحطات بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية وخزانات بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المناطق، وتهدف المحطة الواحدة لخدمة حوالي 2000 نسمة من مواطني جمهورية جنوب السودان الشقيقة، وقد بلغت نسبة التنفيذ في المشروع 92% ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى أوائل شهر أبريل المقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك عدة مشروعات فى إطار التعاون مع دول حوض النيل ومنها التعاون مع جنوب السودان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
بمنحة مصرية.. افتتاح 6 محطات مياه شرب بجنوب السودان فى أبريل
بمنحة مصرية.. افتتاح 6 محطات مياه شرب بجنوب السودان فى أبريل
بمنحة مصرية.. افتتاح 6 محطات مياه شرب بجنوب السودان فى أبريل
بمنحة مصرية.. افتتاح 6 محطات مياه شرب بجنوب السودان فى أبريل

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