تأهب بموانئ العقبة الأردني تحسبا لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

رفعت الهيئة البحرية الأردنية، اليوم الأحد، حالة التأهب على موانئ العقبة للحفاظ على السلامة البحرية، بالتعاون مع الجهات البحرية والمينائية وذات العلاقة، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس منذ الأربعاء الماضي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أردنية.وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد سلمان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاصة، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، وذلك بعد فتح القناة وتعويم الباخرة الجانحة، بهدف السلامة العامة على أرصفة الموانئ نتيجة تدفق أكثر من 13 سفينة ستأتي مرة واحدة إلى ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات والأغنام والسيارات والمواد الكيماوية.