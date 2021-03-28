مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «مصر في الفضاء الإفريقي الفرانكوفوني»

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية بعنوان: "مصر في الفضاء الإفريقي الفرانكوفوني"، وذلك على مدار يومي 30 و31 مارس 2021.ويُلقى المؤتمر الضوء على جهود مصر الكبيرة في إطار تنمية القارة الإفريقية، حيث إنها تحظى بإشعاع ثقافي في العالم العربي، وموقع جغرافي متميز في الفضاء الإفريقي الفرانكفوني، وتراث تاريخي فريد، مما يساعدها على تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجالات التنمية، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الفرص الاستثمارية لإفريقيا وشعوبها، والعمل على دفع إفريقيا لتخطي عقباتها.وينقسم المؤتمر إلى جلستين؛ الأولى بعنوان: "التحديات المشتركة في مجال التاريخ والثقافة"، والثانية بعنوان: "التعاون السياسي والاقتصادي". ويضم المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات العامة، والسفراء، والقناصل من مصر والدول الفرانكوفونية.