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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 2128 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:05 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 2.128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 230.734 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 455.197 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.481 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.243 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 438.706 حالة.

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