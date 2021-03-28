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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عالم مصريات يكشف خطورة مقابر الفراعنة وأصل قصة اللعنة

الأحد 28/مارس/2021 - 09:01 م
الدكتور حسين عبد
الدكتور حسين عبد البصير
هبة عويضة
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قال الدكتور حسين عبد البصير، عالم المصريات، ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، إنه لا وجود لمسمى «لعنة الفراعنة»، حيث إن هذا الأمر أثير بعد اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون، في 4 نوفمبر عام 1922، مشيرًا إلى أننا سوف نحتفل العام المقبل بمرور 100عام على اكتشاف هذه المقبرة العظيمة.

وأضاف «عبد البصير» لـ«الدستور» أن ارتباط الحوادث التي وقعت في مصر تلك الأيام بلعنة الفراعنة ليس له أي أساس علمي، وأنه أثير مثل هذه الأقاويل عند اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، حيث كان حق نشر الاكتشاف لإحدى الجرائد الإنجليزية، فلم تجد الجرائد الأخرى مادة للنشر سوى التحدث عن لعنة الفراعنة خاصة بعد بعد وفاة «كارنافون» مساعد مكتشف المقبرة في ظروف غامضة، مع وقوع بعض الحوادث وحالات الوفاة بعد الاكتشاف، حيث كان حديث الصحافة العالمية هو لعنة الفرعنة، لافتًا أن «هوارد كارتر» مكتشف المقبرة توفي بعد 17 عاما من الاكتشاف.

وأوضح أن لعنة الفراعنة ليس لها أي أساس من الصحة، ولكن دخول مقبرة مغلقة لفترة زمنية طويلة، مع وجود قرابين يضعها الفراعنة بداخل المقبرة، مما يجعل المواد المتواجدة بها تتحل، وتفرز أبخرة وغازات سامة يمكن أن يؤثر على الإنسان، مما يؤثر على من يدخل المقبرة مباشرة، حيث يتنفس تلك الأبخرة ويؤدي ذلك لاختناق، وحدوث حالات الوفاة، لافتًا إلى أننا عند فتح مقبرة نتركها مدة من الوقت تسمح بخروج تلك الأبخرة والغازات.

ولفت إلى أنه ليست المرة الأولي التي تنقل فيها المومياوات، فقد تم نقلها من قبل من معبد الدير البحري، للمتحف المصري بالتحرير، وكان عدد كبير من المومياوات الملكية، ولم يحدث شيئًا للمشاركين في النقل أو أي حدث غريب أثناء عملية النقل، لافتًا إلى أنه دائمًا يتم ربط الأحداث المتتالية بمصطلح لعنة الفراعنة.

وتابع، أنه تم قبل ذلك ربط بعض الأحداث بـ«بوق» توت عنخ آمون، والذي يصدر صوتًا، والبداية عندما نفخ أحد المواطنين بـ«البوق» الخاص بالملك، وحينها قامت الحرب العالمية الثانية، وتكرر نفس الحدث من أحد الأشخاص الذي كان يعمل أمينا بالمتحف المصري وتم ربط الحدث بالنكسة عام ٦٧، وتكرر ذلك بالنفخ في البوق فقامت حرب الخليج بين العراق والكويت، ثم أخيرًا ثورة يناير 2011، وتم ربط جميع الأحداث والحروب الكبرى بلعنة «بوق» توت عنخ آمون.

وأكد مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية، أن الأثريين لا يؤمنون بلعنة الفراعنة، فهي خرافات وأحداث تم ربطها ببعضها البعض، وهناك من يهتم بالقصص الخيالية والاسطورية ليخلق قصة من لا قصة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بربط نقل المومياوات بالأحداث المتتالية التي وقعت في مصر باعتبار ذلك لعنة الفراعنة غير صحيح.

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