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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 583 شاحنة و11400 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأحد 28/مارس/2021 - 12:02 م
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، بلغت 11 ألفا و400 طن بضائع، و583 شاحنة.

وأوضح بيان للهيئة، اليوم الأحد - أن حركة الواردات بلغت 3 آلاف و566 طن بضائع و303 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف و834 طن بضائع و280 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين محبة ونما اكسبريس، بينما غادرت سفينتا الحرية وبوسيدون اكسبري، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة تراست.

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