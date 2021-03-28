تواصل أعمال المؤتمر الدولي الثاني لكلية إعلام الأزهر

تواصل كليات الإعلام جامعة الأزهر لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "وسائل الإعلام ودورها في تحقيق السلم المجتمعي والأخوة الإنسانية".وشهدت جلسات المؤتمر تفاعل أساتذة الإعلام والباحثين من داخل مصر وخارجها عبر "الفيديو كونفرس" ومشاركتهم من خلال البحوث والمداخلات العلمية.