دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

كشفت دراسة أجرتها مجموعة "جي جي برس" الإعلامية اليابانية، أن نحو 40 بالمائة من المدن الرئيسية في اليابان، لم تحدد متى يمكنها إنهاء تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأظهرت الدراسة -التي نشرتها صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني- أنه اعتبارا من نهاية فبراير لم تقرر 43 مدينة رئيسية حتى الآن متى قد تنهي التطعيمات لكبار السن.ووجدت الدراسة أن هذه المدن لم تتمكن حتى الآن من تحديد جداول تطعيم واضحة بسبب نقص المعلومات حول إمدادات اللقاح من الحكومة المركزية في اليابان.وشملت الدراسة التي أجرتها مجموعة "جي جي برس" بالتعاون مع معهد الأبحاث التابع للإدارة المحلية والمالية 109 مدن رئيسية في اليابان.وقال مسؤول حكومي بمدينة كاواجوتشي بمحافظة سايتاما "إن المدينة غير قادرة على تحديد جدول زمني بسبب حالة عدم اليقين بشأن كمية اللقاحات التي سيتم توفيرها".وقال مسؤول في كوبي "الجدول الزمني يعتمد على كمية وتوقيت إمدادات اللقاح".كما أظهرت الدراسة أن 30 مدينة تخطط لإنهاء التطعيمات لكبار السن في نهاية شهر يونيو تقريبا، بينما تتوقع 24 مدينة إنهاء مثل هذه التطعيمات في نهاية شهر يوليو.ومن المتوقع أيضا أن تنتهي التطعيمات لكبار السن في 11 مدينة بين شهري أغسطس ومارس من العام المقبل.وقالت 89 مدينة إنها تخطط لبدء التطعيمات لكبار السن بحلول نهاية أبريل.يُشار إلى أن اليابان تقدم اللقاح لنحو 8ر4 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية على الصعيد الوطني قبل بدء برنامج التلقيح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فيما فوق في 12 أبريل، ومن المقرر أن يأتي الأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقا مثل مرض السكري والذين يعملون في مرافق الرعاية التمريضية في المرحلة التالية.وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أن 781 ألفا و655 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى يوم الجمعة، ومن بينهم 41 ألفا و204 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية أيضا من اللقاح.كان اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بالتعاون مع شريكتها الألمانية "بيونتيك" هو أول لقاح تمت الموافقة عليه للاستخدام في اليابان في فبراير الماضي.كما تقدمت شركة "أسترازينيكا" البريطانية للحصول على الموافقة على لقاحها في أوائل فبراير، وتليها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" في وقت سابق من الشهر الجاري.وتعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بتأمين ما يكفي من لقاحات مضادة لفيروس كورونا لسكان اليابان البالغ عددهم 126 مليونا بحلول النصف الأول من عام 2021.