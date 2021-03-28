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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة كفرالشيخ: نستهدف تطعيم 543783 طفلا ضد شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 12:00 م
صحة كفرالشيخ
صحة كفرالشيخ
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن فاعليات الحملة القومية قد انطلقت اليوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام بأن الحملة تستهدف تطعيم 543783 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، وذلك من خلال 1245 فريقا طبيا وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، مشددة علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل بالحملة.

وأكدت وكيلة الوزارة، أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ5 مساء، مؤكدة بأن التطعيم آمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفر الشيخ.
صحة كفرالشيخ: نستهدف تطعيم 543783 طفلا ضد شلل الأطفال
صحة كفرالشيخ: نستهدف تطعيم 543783 طفلا ضد شلل الأطفال
صحة كفرالشيخ: نستهدف تطعيم 543783 طفلا ضد شلل الأطفال
صحة كفرالشيخ: نستهدف تطعيم 543783 طفلا ضد شلل الأطفال

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