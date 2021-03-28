تسارع وتيرة «كورونا».. مؤشرات خطيرة للحالة الوبائية في قطاع غزة

أكد أطباء مختصون في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن مؤشرات الحالة الوبائية في غزة وصلت لمستويات خطيرة للغاية مع تسارع وتيرة عدد المصابين بفيروس "كورونا"، مشددين على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحد من منحنى الإصابة.وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 3215 فحصًا مخبريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتعافي 123 حالة جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.وأوضحت أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 62927 إصابة، فيما بلغت الحالات النشطة 5965، وإجمالي المتعافين 56363 حالة، بينما إجمالي الوفيات 599 حالة وفاة، إضافة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 184 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة وصلت إلى 110 حالات.وأشارت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، بلغت 81600 جرعة، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 16473 شخصًا.وأكد طبيب في الرعاية الأولية في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، جنوب قطاع غزة، أن مؤشرات الحالة الوبائية في القطاع خطيرة للغاية، قائلا: "إذا لم يتم تخفيض منحنى الوباء خلال الأيام المقبلة سنلجأ لإجراءات مشددة"، وتحتاج التزاما من الجميع، وعدم التراخي في الإجراءات الاحترازية.وحذر مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة في تصريح لـ"وفا"، من الوضع الكارثي في قطاع غزة نظرًا للارتفاع في الكثافة السكانية العالية، مطالبًا بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية.وأضاف ان السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، يرجع لعدم الالتزام الواضح من قبل المواطنين بجميع أساليب الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهذا هو سبب رئيسي جدا، وللأسف أصبح المواطن مستهترا وعدم التزامه للإجراءات المتبعة في الوقاية.ونبه أبو وردة إلى وجوب أن يصل التطعيم إلى نسبة 70% ولا يقل عن هذه النسبة للمواطنين الذين يجب أن يتلقوا اللقاح لكي يصل المجتمع إلى مرحلة مستقرة وآمنة.ونقلت وكاله فلسطين الجديدة - عن وزارة الصحة دعوتها للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 55عامًا، التوجه إلى مراكزها الصحية في قطاع غزة لتلقي اللقاح ضد جائحة "كوفيد19" مباشرة، بدءًا من يوم غدِ الإثنين، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.وبينت أن مراكز التطعيم هي: محافظة الشمال-عيادة هالة الشوا، محافظة غزة عيادة صبحة الحرازين-عيادة الشاطئ وكالة-عيادة الشيخ رضوان وكالة، محافظة الوسطى-عيادة البريج وكالة، محافظة خانيونس-عيادة مسقط القرارة، محافظة رفح-عيادة رفح الوكالة.