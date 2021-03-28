3.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع الإسماعيلية خلال 6 سنوات

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفى نطاق قطاع الإسماعيلية الذى يضم كل من الإسماعيلية والشيخ زايد والقنطرة والمناطق المحيطة بهم والتى تتضمن حوالى 41 مركز وقرية يبلغ عدد المشتركين به حوالى 585 ألف مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 3.5 مليار جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:- 6 موزعات جهد متوسط.- 650 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.- 70 سكينة هوائية جهد متوسط.- 50 وحدة ربط حلقى جهد متوسط.- 2020 عامود هوائى جهد متوسط.- 250 كم خطوط هوائية جهد متوسط.- 400 كم كابلات أرضية جهد متوسط.- 1300 عامود جهد منخفض.- 4000 كم خطوط هوائية جهد منخفض.- 120 كم كابلات أرضية جهد منخفض.- 260 صندوق توزيع جهد منخفض.وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكدا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.