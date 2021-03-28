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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2249 إصابة بكورونا في عمان

الأحد 28/مارس/2021 - 11:57 ص
كورونا في عمان
كورونا في عمان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 2249 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافي 1654 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 65 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 466 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 145.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 156087 حالة والمتعافين 142420 بنسبة تصل إلى 91 بالمائة والوفيات 1661 بنسبة 1.1 %.

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