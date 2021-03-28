2249 إصابة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 2249 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافي 1654 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 65 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 466 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 145.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 156087 حالة والمتعافين 142420 بنسبة تصل إلى 91 بالمائة والوفيات 1661 بنسبة 1.1 %.