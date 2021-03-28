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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يدشن حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 11:55 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 مارس وعلى مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

قال المحافظ إنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر انطلاق فعالياتها على مستوى المحافظة، بداية من اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام، وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1090837 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2391 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 314 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 2077 فريق متحرك، من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

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