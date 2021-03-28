قطر تسجل 639 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 639 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 بواقع 539 حالة من أفراد المجتمع، 100 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.وسجلت الوزارة شفاء 355 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 162910.أما عن بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19، فقد تم إعطاء 740309 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، كما تم إعطاء 19073 جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.