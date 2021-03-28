جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ووفقا لجدول الوزارة، ستبدًا أول الامتحانات غدًا الإثنين 29 مارس لصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، يوم الثلاثاء 30 مارس للصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، ويوم الأربعاء 31 مارس للصف السادس الابتدائي.



ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أول امتحان بالفصل الدراسي الثاني سيكون في منهج الشهر فقط، وفقًا لتوزيع المناهج التي أعلنت عنها الوزارة لأداء الامتحان بشهور مارس وأبريل ومايو، وشددت على اللجان الفنية لواضعى الأسئلة بالالتزام بالمناهج والمقررات المحددة من قبل الوزارة.



وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.





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وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان تقييم طلاب سنوات النقل من الصفوف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بعقد اختبارات شهرية بديلة للامتحانات نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.



وشدد الوزير، أن سيتم ضم درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لدرجات الترم الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي، لافتًا الى أن من أخفق فى درجات الترم الأول يستطيع التعويض من خلال الامتحانات الثلاثة التى تعقد فى مارس وأبريل ومايو.



تنطلق غدًا الإثنين، أول امتحانات شهر مارس، بالفصل الدراسي الثاني، بداية بامتحانات طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، إذ تكون الامتحانات مجمعة متعددة التخصصات، بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ويجب الطالب عن الأسئلة فى نفس الورقة وتكون اختيار من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول.