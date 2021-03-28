أماكن تطعيم الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أماكن تطعيم ومواعيد الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال.وأكد أن الحملة متوفرة فى "مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطارات ومترو الأنفاق".وأوضح أن الحملة متوفرة أيضا بجوار المساجد والكنائس والنوادى، ومواقف الأتوبيسات والسيارات، لافتا إلى أن التطعيم فى القرى والريف من خلال المرور على المنازل.وقال إن الحملة مستمرة يوميًا بدءًا من اليوم وحتى 31 مارس المقبل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءًا.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الأحد، عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات "الجرعة الثانية"، لمدة 4 أيام، وذلك حتى 31 مارس الجاري.وأوضح مجاهد، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان، لافتًا إلى أن تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا؛ للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.