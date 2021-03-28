نضال الشافعي يكشف كواليس التعاون مع باهر دويدار مؤلف «هجمة مرتدة»

كشف الفنان نضال الشافعي كواليس التعاون مع المؤلف باهر دويدار خلال أحداث مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، والمنتظر عرضه في رمضان المقبل.وتحدث الشافعي عن دويدار في تصريح لـ"الدستور" قائلًا: "الدكتور باهر دويدار مؤلف ذو شخصية إبداعية للغاية ولديه العديد من الأعمال المختلفة والتي أثبت نجاحه من خلالها، خاصة مقابلته لصعوبة تحويل القصص الحقيقية لأعمال درامية يستمتع بها الجمهور دون أي إحساس بالملل وهذه مهارة خاصة جدًا".وتابع حول شخصيته في العمل قائلًا: "أنا أجسد خلال العمل شخصية "ضابط مخابراتي" يباشر بعض الأعمال التي تحدث على أرض الواقع، فالعمل يناقش واقع عايشناه ويشرح بطريقة درامية شيقة الظروف التي تعرضت لها مصر خلال فترة زمنية قريبة، وأنا أستطيع أن أؤكد للجمهور أن هناك معلومات تقال لأول مرة خلال أحداث المسلسل"."هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته كل من هند صبرى، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.