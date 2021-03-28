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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:51 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
نرمين محمود الدهان
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تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

‏‎الطماطم بـ 3.5 جنيه.

البطاطس بـ 3 جنيهات.

البصل الأبيض بـ 4 جنيهات.

البصل الأحمر بـ 7 جنيهات.

الكوسة بـ 6 جنيهات.

الخيار بـ 6 جنيهات.

الجوافة بـ 6 جنيهات.

‏‎الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.

الفلفل الرومي بـ 7 جنيهات.

الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 6 جنيهات.

الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.

البسلة بـ 5 جنيهات.

الليمون بـ 20 جنيها.

اليوسفي بـ 8 جنيهات.

‏‎‏‎الموز البلدي بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 20 جنيها.

‏التفاح الإيطالي 22 جنيها.

البرتقال بسرة 9 جنيهات.

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