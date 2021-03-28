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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في انتظار التضخم.. إيران تعترف بطباعة النقود أخر 24 شهرا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:47 ص
عبد الناصر همتي
عبد الناصر همتي
منار أحمد
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اعترف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأحد، أن الحكومة الايرانية قامت بطباعة النقود خلال الـ24 شهرا الماضية لتغطية أجزاء من ميزانيتها، ما سيؤدي إلى حدوث تضخم.

وأضاف همتي في مقابلة تلفزيونية، وفق لشبكة "إيران إنترناشونال"، أنه بالنظر إلى عجز الميزانية، لم يكن بوسعنا فعل أي شيء آخر.

كما كشف أحدث سلسلة من الفساد والمحسوبيات في بلاده، قائلا: "إن إجمالي ديون البنوك لـ11 شخصًا في إيران بلغ 90 ألف مليار تومان"، مضيفا: "تمكنا من استعادة حوالي 30 ألف مليار تومان فقط".

يفتح هذا الإعلان الباب واسعا من جديد على حجم الفساد في إيران. فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية، في أحدث تقرير لها عن مؤشر الفساد في الدول سنويًا لعام 2020، إيران في المرتبة 149 من أصل 180 دولة.

وكانت تقارير عدة كشفت حجم الفساد في عدد من المؤسسات التابعة مباشرة للمرشد الإيراني علي خامنئي، من بينها على سبيل المثال "مؤسسة المستضعفين"، الخاضعة للإشراف الاقتصادي لمكتب المرشد.

فقد تلقت تلك المؤسسة بحسب ما أفادت سابقا شبكة "إيران إنترناشيونال"مئات المليارات من التومانات على شكل عقود مشبوهة، دون التنفيذ الكامل لعقود حصلت عليها بشكل غير قانوني.

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