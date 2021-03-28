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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس النواب يحيل مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية للجان المختصة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:46 ص
حنفى جبالى
حنفى جبالى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد.

كما أحال رئيس المجلس، مشروعى قانونين محالين من مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة، وهما مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القطن

وأحال رئيس المجلس أيضا عدد ثلاث إتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية، إلى اللجنة المختصة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح منذ الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

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