ضبط منشآت تجارية غير مرخصة في حملة تموينية بالقليوبية

شنت مديرية تموين القليوبية حملة تموينية مكبرة لضبط حركة الأسواق قبيل الشهر الكريم، أسفرت عن ضبط عدد من المنشات التجارية بدون ترخيص لعرض اللحوم وسلع رمضان وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بها 2،5 طن مفروح لحوم، دهون حيوانية"غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.كما تم ضبط ثلاجة بها نحو 2،5 طن لحوم مجمدةغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.كما تم ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية عثر به على 3،4 طن قمر الدين معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومصنعة من خامات رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" وضبط 2 طن سكر حر ومعجون جزر بدون مستندات مجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج و4 ماكينة خط إنتاج تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق.فيما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ 391،712 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف الخبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.كما تم ضبط ضبط محل لبيع الخردوات عثر به على 22000 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.