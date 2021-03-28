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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد وتيرة حملات التكفير في تونس.. وأصابع الاتهام تشير لـ«النهضة»

الأحد 28/مارس/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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تصاعدت وتيرة حملات التكفير في الأوساط التونسية السياسية بعد أن تحول البرلمان التونسي ونوابه إلى منصة للاتهامات والتكفير ضدّ الخصوم السياسيين.

وأدان حزب التيار الديمقراطي ما وصفه بحملة التكفير الممنهجة التي يقودها "أحد المتطرفين المتسللين إلى مجلس نواب الشعب وعدد من الصفحات المأجورة" ضد أمينه العام غازي الشواشي.

وحمّل التيار الديمقراطي في بيان أصدره أمس السبت "هذا التكفيري مسؤولية أي اعتداء يلحق بغازي الشواشي جراء هذا التحريض"، داعيا النيابة العمومية إلى التحرك ضد هذه الدعوات التكفيرية لما فيها من خطر على السلامة الجسدية للفاعلين السياسيين وتهديد لمسار الانتقال الديمقراطي.

وكان النائب راشد الخياري، المستقل والذي انتخب كمرشح لحزب ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة الإسلامية، نشر تدوينة في صفحته بموقع فيسبوك يتهم فيها النائبين غازي الشواشي ومنجي الرحوي بمهاجمة كتاب القرآن وتألب ضدهما متابعيه بدعوى رفضهما للدين واعتدائهما على المقدسات، داعيا إلى تغيير فصول الدستور التونسي الذي اعتبره "يشجع على الكفر".

وأصر الخياري على تكفير النائبين، وردّا على بيان التيار الديمقراطي، هاجم الحزب في تدوينة جديدة يتهمه فيها أنه "يعتبر القرآن وخاصة آيات الميراث موروثا باليا وقديما ومتخلفا".

وفي تصريحات سابقة، اتهم الخياري التيار الديمقراطي بمحاولات ارشاء نواب من قلب تونس بهدف استقطابهم للحزام السياسي للرئيس قيس سعيد.

ويواجه النائب منجي الرحوي، أيضا، حملة تكفير وتخوين تقودها صفحات محسوبة على التيارات الإسلامية في تونس، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها حركة النهضة بتحويل البرلمان إلى بؤرة فساد ورشاوى وأنها نجحت في اختراق عدد من الأحزاب السياسية والتحكم في قراراتها.

وكان الرحوي اتهم حركة النهضة بسعيها لتعيين أحد المنتمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وآخر ينتمي لائتلاف الكرامة، في المحكمة الدستورية بهدف الانقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد وعزله.

وفي تصريح له السبت، قال الرحوي إن "النهضة لا تخترق فقط عبر الأشخاص بل عبر الملفات والترهيب وتضخيم الطموح والمساومة"، مؤكدًا أن أكبر مثال على ذلك هو حزب قلب تونس الذي "تعتبر علاقتها به قضائية بالأساس".

ومارس الماضي، شنّ النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس حملة تكفير ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي التي تقود حملة مناهضة لجماعة الإسلام السياسي في تونس.

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