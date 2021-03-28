رئيس «نقل النواب» يؤكد حسن إدارة أزمة قطاري سوهاج: شكرا السيسي

قدم علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التعازي لأسر شهداء قطاري سوهاج الذي وقع صباح أول أمس الجمعة.واستعرض عابد، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، جهود لجنة النقل والمواصلات لمتابعة الحادث، موضحا أن اللجنة شكلت لجنة "مصغرة" فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيل الحادث ومتابعته، وأيضا شاركت أمس مع وفد البرلمان والذي ضم وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين والنائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، لزيارة المصابين بمستشفيات سوهاج ولقاء المحافظ.وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، طبقا للمادة 9 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها، وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن وبالتالي نطالب بإحالتها للجنة.ووجه عابد تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بتعويض ضحايا الحادث وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، فضلا عن توفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، مشيدا بدور الحكومة على حسن الأزمة.