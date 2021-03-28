إجراء جراحة نادرة لرضيع عمره يومان بطنطا

نجح أحد المستشفيات المتعاقد مع هيئة التأمين الصحي ومشروع قوائم الانتظار بمدينة طنطا، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر فقط يومان من الموت حين تم إجراء جراحة نادرة له في الحجاب الحاجز بالصدر.وأكد الدكتور فؤاد العياشي، استشاري الأطفال، أن الطفل يدعى محمد أحمد عبد الفتاح، كان يعاني من فتق في الحجاب الحاجز وعدم تكوين عضلات الحجاب الحاجز الأيمن من الصدر مع وجود الكبد بالكامل والأمعاء، في تجويف الصدر بالاضافة إلى ضعف شديد بالرئة، مضيفًا أن فور وصول الحالة تم استدعاء فريق طبي برئاسة الدكتور محمد عرفة، استشاري جراحات الأطفال بجامعة طنطا والدكتور هشام دحدوح استشاري تخدير الأطفال بجامعة طنطا.من جانبه، أشار الدكتور إسلام عادل، أخصائي الأطفال والحضانات، أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية الجراحية في ٩٠ دقيقة وهو زمن قياسي وتم وضع الرضيع داخل الحضانة بعد فصله من على جهاز التنفس الصناعي وإتمام الرضاعة الكاملة له واستقرار الحالة الصحية للرضيع.