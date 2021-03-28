بسبب الجيم.. تفاصيل سقوط فتاة بالسويس من الدور السابع

أكدت التحريات في قضية مصرع فتاة 17 عاما بالسويس، نتيجة سقوطها من الدور السابع، أنها لم تتعمد السقوط بل اختل توازنها عندما كانت تهدد أسرتها بإلقاء نفسها بسبب رفضهم ذهابها للجيم.وكان مدير أمن السويس اللواء محمد الألفى، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، يفيد بوفاة فتاة 17 عاما، نتيجة سقوطها من شرفة منزلها.وانتقل رئيس مباحث مديرية أمن السويس، العميد وليد الشرقاوى، إلى مكان الحادث، وأكدت التحريات أن الفتاة سقطت بسبب اختلال توازنها، وأنها كانت تهدد بإلقاء نفسها بسبب رفض أسرتها ذهابها إلى الجيم.واستمعت النيابة العامة لشهادة أفراد أسرة الفتاة، وشهود من السكان بالعمارة السكنية التى شهدت مصرع الفتاة.