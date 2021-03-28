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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان برلماني عاجل بشان قطاري سوهاج: لا أحد في مصر فوق الحساب

الأحد 28/مارس/2021 - 11:44 ص
طارق رضوان
طارق رضوان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب.

وجاء في البيان العاجل: "أتحدث اليكم اليوم بعد أقل من 48 ساعة من وقوع قطاري سوهاج والذي راح ضحيته أكثر من 19 شهيدًا و185مصاب و3 أكياس تضم أشلاء متفرقة موجودة في 3 مستشفيات، حقًا إنه كان حادث جلل اهتزت له القلوب، كنت مع زملائي أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية".

واستطرد: "أطلب منكم أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم إحاطة بمجريات التحقيقات التي ستجري في هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل أن المنظومة كلها في حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التي ذهبت لتطوير هذا المرفق في حاجة إلى مراجعة ولا أحد في مصر فوق الحساب، فهناك مسئولية قانونية ومسئولية سياسية يجب أن نقف أمامها".

وشدد: "إننا وفي هذا المقام، ومن منطلق الدور التشريعي والرقابي المنعقد لمجلسنا الموقر بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة والذي يجسد ويعكس إرادة الامة في تحديد السلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقًا للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذي حملنا إياها".

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