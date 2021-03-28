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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:44 ص
اللواء ايهاب الشرشابي
اللواء ايهاب الشرشابي
مصطفى عبدالله
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قام اليوم اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة بزيارة مجمع شركة الجمل لاصلاح السيارات والمعدات الثقيلة والتي يتم اصلاح بعض سيارات ومعدات الهيئة بها.

وشاهد رئيس الهيئة خلال جولته جميع المعدات الثقيلة بعد إصلاحها، وكذلك السيارات التي تم عمل عمرات مواتير كامله لها كما تم رفع كفاءة وتحسين مظهرها من الخارج والداخل.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والعميد محمود أبو بيه رئيس المركزية للنظافة وسحر علام رئيس المركزية للشؤون المالية والإدارية والمهندسة هدي سلام رئيس المركزية للشئون الفنية والمهندسة سونيا محمد مدير عام الهراسات للمعدات الثقيله والمهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات والأستاذ أسعد محمد مدير عام المخازن وأعضاء المكتب الفني بالشئون الفنية وأثنى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة على مجهودات شركة الجمل في عملية الإصلاح.
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع إصلاحات المعدات الثقيلة

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