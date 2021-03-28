«الكيانات المصرية بأوروبا» تناشد المصريين بالخارج بدعم مصابي قطاري الصعيد

ناشد الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، الجاليات المصرية بالدول الأوربية بالتبرع لدعم مصابي حادث تصادم قطارين سوهاج والذي خلف العديد من الإصابات والوفيات.وأكد في تصريح خاص لموقع الدستور، أنه على كل مصري مقتدر بالخارج أن يقف بجانب أهل بلده في تقديم العون إلى أي محتاج مهما كان، دون النظر إلى أي مكاسب أو استفادة شخصية، مشيرًا الى أن هذا ما يجب أن يقوم به الجميع خلال الأزمات.وأوضح أن هناك اجتماعا عاجلًا بحضور أعضاء اتحاد الكيانات المصرية بالخارج، لبحث دعم ومساعدة أسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم الذي أصاب جموع المصريين.وكان قد وقع حادث تصادم صباح بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip.