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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين باختطاف طفل فى سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 11:57 ص
المتهمين
المتهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأطفال بسوهاج، وإعادة الطفل إلى أهليته، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، بقيام أحد أفراد عائلته سائق مقيم بذات الدائرة باختطاف نجله- 5 سنوات أثناء تواجده بالقرية محل إقامته، وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهما إبان عملهما بإحدى الدول العربية.

وأضاف الـمُبلغ بقيام المشكو فـى حقه باستئجار سيارة واستخدامها فـى اختطاف نجله، وورود اتصال هاتفى له على هاتف شقيقه قرر خلاله المتصل بأن الطفل المختطف برفقته.

وفى وقت لاحق تخلى المتهم عن الطفل عقب تضييق الخناق عليه، حيث عُثر على الطفل بأحد الطرق المؤدية للقرية محل إقامته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج.. أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "نجل عم المبلغ"، عامل - مقيمين بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملاكى "مستأجرة" وسيارة أخرى خاصة بشقيق أحدهما، تم ضبطهما.

على جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات".. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

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