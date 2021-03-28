تشغيل «إيزيس التخصصي» بالأقصر كمركز لخدمات الأمومة والطفولة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، وذلك بعد تجهيزه مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى استقبال مستشفى إيزيس التخصصي أول حالة طوارئ لمنتفعة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وضعت مولودها "محمد" داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة وجيدة.ولفتت الهيئة في بيانها، اليوم، أنه تم تطوير المستشفى لتضاهي كفائته التشغيلية أعلى معدلات الجودة العالمية، فيما بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 209 مليون جنيه، فيما يتكون مستشفى "إيزيس التخصصي من 7 أدوار، وتشمل 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر صرح طبي كبير، ويعتد مركز طبي متكامل يقدم خدمات الأمومة والطفولة خاصة في الخدمات الطبية التخصصية والنساء والولادة، والأطفال المبتسرين، وهي واحدة ضمن 6مستشفيات مقرر عملهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر وهم مستشفيات(حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، مجمع الأقصر الطبي الدولي، إيزيس التخصصي، العديسات)، بالإضافة إلى 59 وحدة ومركز طب أسرة تغطي كافة أرجاء محافظة الأقصر.وتابع: يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة المصرية بشكل عام، والاهتمام الذي توليه لسيدات جنوب الصعيد بشكل خاص، حيث تعد المستشفى من أهم المستشفيات التخصصية التي تخدم سيدات جنوب الصعيد كله، ومن المقرر أن يخدم مستشفى إيزيس أكثر من 75ألف نسمة.