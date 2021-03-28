أمين جامعة عين شمس يتفقد أعمال قافلة التنمية الشاملة بقنا

بدأت منذ الصباح الباكر قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أعمالها لخدمة أهالي مركز أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء طيار أ.ح.أشرف غريب الداودي محافظ قنا.وينظم القافلة، قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.وأجرى سهيل حمزة جولة تفقدية داخل مقر الوحدة الصحية، لأعمال الكشف المجاني على المواطنين من خلال عيادات الأنف والأذن والرمد والجلدية والجراحة العامة والباطنى والقلب والجلدية والأطفال والنساء والتوليد، بالإضافة إلى عيادة قياس السكر والضغط وحملات للتوعية الصحية حول فيروس كورونا المستجد وكذلك طرق الإسعافات الأولية من خلال أخصائي التمريض بكلية التمريض جامعة عين شمس.كما تفقد أعمال صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.