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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علوم بورسعيد تستأنف استقبال الرحلات المدرسية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:36 ص
الدكتور مجدي البنا
الدكتور مجدي البنا عميد كلية العلوم جامعة
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل صباح اليوم الأحد، الأستاذ الدكتور مجدي البنا عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد تلاميذ مدرسة أبي عبيدة بن الجراح الإبتدائية للتعرف على أقسام الكلية المختلفة وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم وجامعة بورسعيد، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقام عميد الكلية بإلقاء محاضرة لتوضيح وشرح النظام الدراسى بالكلية والهيكل التنظيمي وأقسام وبرامج الكلية المختلفة، بالإضافة إلى نبذة عن البرامج المميزة في كلية علوم بورسعيد، كما حث التلاميذ علي الاجتهاد والمثابرة والتفوق.

واشتملت جولة التلاميذ بالكلية علي زيارة قسم علم الحيوان، وقد استقبلهم الدكتور على ابو المعاطى رئيس قسم علم الحيوان حيث قدمت المعيدة سمية مسعد شرح تفصيلى عن القسم، كما زار التلاميذ متحف علوم البحار والتعرف علي بعض الكائنات البحرية وزيارة لمعمل قسم علوم البيئة، وفي نهاية الزيارة التقط التلاميذ والمشرفون الصور التذكارية

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