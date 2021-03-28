فيسبوك: تجميد صفحة رئيس فنزويلا بسبب معلومات حول كورونا

جمدت منصة "فيسبوك" Facebook عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وقال متحدث باسم المنصة إن صفحة مادورو احتوت على معلومات خاطئة حول جائحة كورونا.ووفقا للمتحدث فإن " مادورو انتهك سياسة فيسبوك عندما نشر مقطع فيديو دون أي دليل طبي يروج لكارفاتيفير (وهو مشروب مصنوع من الزعتر) كعلاج لفيروس كورونا.. ووصف المشروب بأنه "معجزة" وقادر على تحييد فيروس كورونا دون أي آثار جانبية".وأوضح المتحدث أن فيسبوك يتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الجائحة، منوها باتخاذ إجراءات للحد من استخدام صفحة مادورو، مضيفا: "نظرًا للانتهاكات المتكررة لقواعدنا، فإننا نقوم أيضًا بتجميد الصفحة لمدة 30 يومًا، وخلال هذه الفترة ستكون للقراءة فقط".