غواصات «أسطول البحر الأسود» ستشارك في تأمين حدود روسيا خلال الفعاليات المهمة

قال إيغور إيغوروف، كبير مساعدي قائد الغواصة "كولبينو"الروسية، بإن غواصات أسطول البحر الأسود الروسي، تشارك في حماية حدود روسيا خلال الفعاليات الدولية الهامة.وأشار إيغوروف - إلى مشاركة هذه الغواصات في حماية الحدود البحرية للدولة، خلال مباريات كأس العالم بكرة القدم في سوتشي عام 2018.. مضيفا أن " غواصات من قاعدة نوفوروسيسك البحرية قامت بتنفيذ مثل هذه المهام".وأكد أنه تم تشكيل مجموعة مختلطة من القوات لتنفيذ هذه المهمة، وجرى ذلك بواسطة السفن والطيران البحري والغواصات، وشمل نشاط المجموعة مساحة كبيرة.يذكر أنه في عام 2018، استضافت روسيا مباريات كأس العالم بكرة القدم لأول مرة في التاريخ، وتمكن المنتخب الروسي من الوصول إلى ربع نهائي البطولة، وخسر أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.