3955 إصابة جديدة بكورونا في التشيك
الأحد 28/مارس/2021 - 11:34 ص
أ ش أطباعة
سجلت السلطات في التشيك، 3 آلاف و955 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة، وفقا لراديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، بتسجيل أقل عدد للمرضى بالمستشفيات منذ فبراير الماضي إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و337 حالة.
وأشارت إلى أنه - خلال مارس الجاري - تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة، وفقا لراديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، بتسجيل أقل عدد للمرضى بالمستشفيات منذ فبراير الماضي إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و337 حالة.
وأشارت إلى أنه - خلال مارس الجاري - تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.