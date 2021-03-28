3955 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت السلطات في التشيك، 3 آلاف و955 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت إحصاءات وزارة الصحة، وفقا لراديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، بتسجيل أقل عدد للمرضى بالمستشفيات منذ فبراير الماضي إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و337 حالة.وأشارت إلى أنه - خلال مارس الجاري - تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.