استئناف حركة الصيد بكفر الشيخ عقب توقفها لمدة 6 أيام

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية، وانطلاق رحلات من ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بعد توقفها لمدة 6 أيام، لسوء الأحوال الجوية في الأيام الستة الماضية.وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.