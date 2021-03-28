استئناف حركة الصيد بكفر الشيخ عقب توقفها لمدة 6 أيام
الأحد 28/مارس/2021 - 11:33 ص
عمرو الشاميطباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية، وانطلاق رحلات من ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بعد توقفها لمدة 6 أيام، لسوء الأحوال الجوية في الأيام الستة الماضية.
وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.
وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.