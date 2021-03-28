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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تؤهل 1329 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد المياه

الأحد 28/مارس/2021 - 11:33 ص
تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع
وائل القمحاوى
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تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1329،353 كيلو متر  من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7045 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

وقال المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعي تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات المنفذ بها المشروع، وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

وأشار السعدى إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.

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