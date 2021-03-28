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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يوافق على مجموعة من المشروعات البحثية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:32 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه
هبه عويضه
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وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، خلال انعقاده برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية على مجموعة من المشروعات البحثية.

وجاءت المشروعات على النحو التالى:
ـ مشروع البحث المقدم من الدكتور علاء الدين رمضان ـ الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، وقام بعرضه الدكتور أحمد الشاذلى المدرس بالكلية، بعنوان (دمج أهداف التنمية المستدامة فى الجامعات من أجل تحسين إدارة التغيرات المناخية).

ـ والبحث المقدم من الدكتور أحمد الشاذلى بعنوان ( إدارة التغيرات المناخية عن طريق الحد من مخاطرها والتكيف معها).

ـ ومشروع البحث المقدم من الدكتور أيمن عبد الخالق الأستاذ بكلية الهندسة بعنوان (تصميم وتنفيذ محول ذكى هجين من النوع ذى الحالة الصلبة متعدد المنافذ للتطبيقات البحرية).

ـ ومشروع البحث المقدم من الدكتور محمد عبد المنعم ضحا المدرس بكلية الهندسة بعنوان ( معمل الهندسة العكسية لقطع الغيار) والتأكيد على أن يكون أحد مخرجاته تأسيس شركة تابعة لجامعة الإسكندرية لصيانة وتوفير قطع الغيار للأجهزة الصناعية والمعدات.

ـ ومشروع البحث المقدم من الدكتورة رانيا الطنبولى المدرس بكلية الزراعة بعنوان (زيادة المواد الفعالة الرئيسية فى نبات الونكا".

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية العلوم عن الدورة التدريبية «مظهرك ـ عنوانك» والتى نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، وكذلك استكمال أنشطة مبادرة «إسكندرية بلا ادمان» التى أطلقتها جامعة الإسكندرية فى مايو 2019 بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان، والخطة التنفيذية لأنشطة لجنة المسئولية المجتمعية للعام الجامعى 20202021.

ـكما استعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية الصيدلة عن ما تم إنجازه فى ملف البصمة الكربونية لجامعة الإسكندرية، ومقترحات الرؤية المستقبلية وخطة العمل المطورة لحساب البصمة الكربونية للجامعة عن الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، والتقرير الخاص عن تنظيم دورة مستقبل تقنيات التكنولوجيا فى المعلومات الدوائية بمشاركة 28 فردا.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية الطب البيطرى عن ورشة العمل التى نظمتها وحدة التدريب بالكلية بعنوان (الارشاد الأكاديمى ومتطلبات تطبيقه) والذى عقد فى شهر فبراير الماضي من خلال منصة التعليم Microsoft Teams.

واستعرض المجلس التقرير المقدم عن المؤتمر الذى نظمه قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم بعنوان " المؤتمر الدولى الأول لعلوم الرياضيات والتحليل الكسرى والذى عقد فى الفترة من 16: 18 فبراير 2021 عبر منصة ZOOM، وكذلك التقرير المقدم من كلية الزراعة عن اللقاء الثالث لمنصة الكلية الثقافية الالكترونية تحت عنوان "استخدامات النانوتكنولوجى فى الزراعة الحديثة.

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