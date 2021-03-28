تراجع معدل وفيات كورونا في المستشفيات الجامعية بألمانيا

أظهرت دراسة حديثة تراجعا واضحا في معدل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات الجامعية بألمانيا على مدار عام 2020.وأوضحت جماعة من الباحثين بجامعة إرلانجن الألمانية أن ذلك يعد من منظور العلماء دليلا على تحسن العلاج وتزايد خبرة فرق المستشفيات في مواجهة الوباء.يشار إلى أن الباحثين فحصوا إقامات لنحو 1300 مريض فيروس كورونا في 14 مستشفى جامعي ألماني في الفترة بين يناير وحتى سبتمبرعام 2020.