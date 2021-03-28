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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تراجع معدل وفيات كورونا في المستشفيات الجامعية بألمانيا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:32 ص
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية بألمانيا
وكالات
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أظهرت دراسة حديثة تراجعا واضحا في معدل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات الجامعية بألمانيا على مدار عام 2020.

وأوضحت جماعة من الباحثين بجامعة إرلانجن الألمانية أن ذلك يعد من منظور العلماء دليلا على تحسن العلاج وتزايد خبرة فرق المستشفيات في مواجهة الوباء.

يشار إلى أن الباحثين فحصوا إقامات لنحو 1300 مريض فيروس كورونا في 14 مستشفى جامعي ألماني في الفترة بين يناير وحتى سبتمبرعام 2020.

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