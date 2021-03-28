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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة سيدة في حدائق القبة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:30 ص
كميات كبيرة من الألعاب
كميات كبيرة من الألعاب النارية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة إحدى السيدات بحدائق القبة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بالاتجار بالألعاب النارية واتخاذها من مخزن ملكها كائن بمنطقة سكنها مكانًا لمزاولة تجارتها غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضافت بتحصلها على المضبوطات من أحد الأشخاص "جارى تقنين الإجراءات لضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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