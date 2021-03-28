تعليم القليوبية تبدأ مسابقة مشروع القراءة «مصر بألوان المعرفة»

انطلقت اليوم مسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى المديرية، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورعاية ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.واشتركت جميع الإدارات التعليمية في المسابقة على أربع مستويات من الطلبة المستوى الأول من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي، المستوي الثاني من الصف الثالث للصف السادس الابتدائي، المستوى الثالث من الصف الأول الإعدادى إلي الصف الثالث الإعدادي، المستوى الرابع من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي.وأشار ياسر محمود إلى أنه سيتم التصفيات والتصعيد علي مستوى الجمهورية وأن المسابقة تهدف لتنمية روح القراءة وإعلاء شأن اللغة العربية وتنمية روح الأنتماء للغتنا العربية ولمصرنا الحبيبة.ومن الجدير بالذكر سيتم تصعيد خمسة طلاب من المستوى الاول وخمسة من المستوى الثاني وخمسة من المستوى الثالث علي مستوى الجمهورية.وفي نفس الوقت انطلقت مسابقة ( المعلم المثقف )ويمثلها ١٢ معلم علي مستوى المحافظة ويتم تصعيد ثلاث معلمين للتصعيد علي مستوى الجمهورية.