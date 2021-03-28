رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم القليوبية تبدأ مسابقة مشروع القراءة «مصر بألوان المعرفة»

الأحد 28/مارس/2021 - 11:29 ص
مسابقة مشروع القراءة
مسابقة مشروع القراءة «مصر بألوان المعرفة»
كتب صلاح حسنى
طباعة
انطلقت اليوم مسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى المديرية، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورعاية ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

واشتركت جميع الإدارات التعليمية في المسابقة على أربع مستويات من الطلبة المستوى الأول من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي، المستوي الثاني من الصف الثالث للصف السادس الابتدائي، المستوى الثالث من الصف الأول الإعدادى إلي الصف الثالث الإعدادي، المستوى الرابع من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي.

وأشار ياسر محمود إلى أنه سيتم التصفيات والتصعيد علي مستوى الجمهورية وأن المسابقة تهدف لتنمية روح القراءة وإعلاء شأن اللغة العربية وتنمية روح الأنتماء للغتنا العربية ولمصرنا الحبيبة.

ومن الجدير بالذكر سيتم تصعيد خمسة طلاب من المستوى الاول وخمسة من المستوى الثاني وخمسة من المستوى الثالث علي مستوى الجمهورية.

وفي نفس الوقت انطلقت مسابقة ( المعلم المثقف )ويمثلها ١٢ معلم علي مستوى المحافظة ويتم تصعيد ثلاث معلمين للتصعيد علي مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

دراسة: 40% من المدن الرئيسية في اليابان لم تحدد موعدًا للتطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة