إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "وادي النطرون - الدلنجات - إدكو - حوش عيسى - كفر الدوار - شبراخيت "عن إزالة 12 حالة تعدي على مساحة 2425 م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بعدد 7 قطع بمساحة 940 م بقري مراقبة الانطلاق بوادي النطرون وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 840 م بمدينة الدلنجات وقرية كوم زمران عبارة عن أسوار طوليه وعرضية ومباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم إزالة فورية لأعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 375 م٢ بقرية ديبونو بادكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 150 مترا بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض،وإزالة حالة تعدي بالمهد بطول ١٠٠ متر بقرية البسلقون بكفر الدوار،و إزالة فورية بمساحة 20 م بعزبه الشاذلى بشبراخيت عباره عن سور مكون من ضلعين خارج الحيز العمراني، وكما تم ايقاف اعمال بناء مخالف وفك شده الخشبية بقرية لقانة.