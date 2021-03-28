إندونيسيا تحقق في احتمالية انتماء مفجري حادثة الكنيسة لجماعة محظورة

قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية في إندونيسيا "ارغو يوونو" في مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا اليوم الأحد: إن الشرطة ما زالت تحاول تحديد هوية الشخصين الانتحاريين الذين فجرا أنفسهما صباح اليوم أمام كنيسة في إندونيسيا، مضيفا: أن الشرطة تحقق فيما إذا كانوا على صلة بفرع محلي لشبكة الجماعة الإسلامية المحظورة أو كانوا يعملون بشكل مستقل، وفقا لما نقله موقع ksnt الأمريكي.وكانت الشرطة قد قالت إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه خارج كاتدرائية رومانية كاثوليكية مكتظة في جزيرة سولاويزي الإندونيسية خلال قداس أحد الشعانين، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل.وأظهر مقطع فيديو خلوي حصلت عليه وكالة أسوشيتيد برس، أشلاء جثث متناثرة بالقرب من دراجة نارية محترقة عند بوابات كاتدرائية قلب يسوع الأقدس في ماكاسار، عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية.جاء الهجوم في الوقت الذي كانت فيه إندونيسيا في حالة تأهب قصوى بعد اعتقال أريس سومارسونو، المعروف باسم زولكارنين، زعيم الجماعة الإسلامية في ديسمبر.فيلهلموس تولاك، وهو قس كاثوليكي قاد القداس عندما انفجرت القنبلة حوالي الساعة 10:30 صباحًا، أخبر المراسلين أن دويًا مدويًا صدم أتباعه الذين أنهوا لتوهم قداس الأحد بمناسبة بداية الأسبوع المقدس قبل عيد الفصح.وقال إن الدفعة الأولى من رواد الكنيسة كانت تخرج من الكنيسة بينما كانت مجموعة أخرى تأتي عندما وقع الانفجار.وقال إن حراس الأمن اشتبهوا في أن اثنين من السائقين أرادوا دخول الكنيسة. فجر أحدهم عبواته الناسفة وقتل قرب البوابة بعد أن تصدى له الحراس. وكان من بين الجرحى أربعة حراس وعدد من رواد الكنيسة.واحتجزت فرقة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، المعروفة باسم Densus 88، نحو 64 مشتبها بهم في عدة مقاطعات، بما في ذلك 19 في الشهر الماضي في ماكاسار. وجاءت الاعتقالات في أعقاب معلومات عن هجمات محتملة ضد الشرطة وأماكن عبادة.وتقاتل إندونيسيا، المسلحين منذ تفجيرات في منتجع جزيرة بالي عام 2002 أسفرت عن مقتل 202 شخص معظمهم من السياح الأجانب. تم استبدال الهجمات التي تستهدف الأجانب إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بضربات أصغر وأقل فتكًا استهدفت الحكومة والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب.وحظرت محكمة انجونيسية الجماعة الإسلامية في عام 2008، وأضعفتها حملة قمع متواصلة، وكان آخر هجوم كبير في البلاد في مايو 2018، عندما نفذت عائلتان تفجيرات انتحارية في ثاني أكبر مدينة في سورابايا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم فتاتان شاركهما والداهم في إحدى الهجمات.