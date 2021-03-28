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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» يضع قائمة بحقوق المستخدمين خلال مراحل الحصول على الخدمة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:28 ص
الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
طارق عتمان
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة بأهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا بمرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.

ويأتي هذا استمرارًا للإجراءات التي يتخذها الجهاز لحماية حقوق المستخدمين ضمن الاستراتيجية التي كان قد أطلقها خلال 2020 بهدف رفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم وتوعيتهم بحقوقهم.

وجاءت الحقوق على النحو التالي:

أولا: عند الاشتراك:

1- الحصول على خدمات الاتصالات من الشركات المرخص لها.

2- الحصول بالرقم القومي الواحد على 10 خطوط صوتية و5 خطوط إنترنت بحد أقصى. (لمستخدمي المحمول)

3- الاطلاع بعناية على شروط التعاقد مع الشركة والحصول على نسخة معتمدة من العقد.

4- عدم إشراكك في أي خدمة دون الحصول على موافقتك المسبقة.

5- الحصول على أكواد أو أرقام مجانية لمعرفة أي تفاصيل تخص الخدمات والعروض قبل الاشتراك.

6- الانتقال بالخدمة إلى شركة أخرى بنفس الرقم خلال 24 ساعة دون أية رسوم إضافية. (لمستخدمي المحمول).

7- فتح محفظة إلكترونية بحد أقصى 3 محافظ لكل رقم قومي على 3 أرقام محمول مختلفة. (لمستخدمي المحمول).

ثانيا: عند الاستخدام:

1- توفير أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات ومصرح بها.

2- حماية بياناتك الشخصية والحفاظ على خصوصيتك.

3- إبلاغ الشركة بأية تغييرات طرأت على بياناتك التي سجلتها عند التعاقد.

4- الاتصال بأرقام الطوارئ مجانًا (المطافئ والدفاع المدني، الإسعاف، شرطة النجدة)

5- التواصل مع خدمة عملاء الشركة على مدار 24 ساعة للاستفسار أو الشكوى.

6- تصعيد الشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار 24 ساعة في حالة عدم الوصول لحل مرضٍ مع الشركة.

7- إلغاء المحفظة الإلكترونية عند إيقاف خط التليفون المحمول أو الانتقال لشركة أخرى بنفس الرقم. (لمستخدمي المحمول)

ثالثا: عند التحاسب:

1- الحصول على فواتير شهرية تفصيلية تتضمن أسعار وفترة الاستهلاك، كما يحق لك طلب فاتورة الكترونية مجانية.

2- الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك من خلال الوسائل الإلكترونية للشركة (الموقع الإلكتروني- التطبيق).

3- الحصول على رسائل مجانية دورية باستهلاك الباقات المتعاقد عليها.

4- إخطارك من خلال رسالة مجانية بالمبلغ الذي قمت بشحنه وأية مديونيات تم خصمها من رصيدك، إن وجدت، فور الشحن.

5- إعلامك من خلال رسالة مجانية بأية خصومات مالية من رصيدك لأي سبب فور إتمام عملية الخصم.

6- إخطارك قبل إيقاف الخدمة بأسبوع على الأقل في حالة عدم دفع مستحقات الشركة.

7- ضمان استرداد المبلغ المتبقي في محفظتك الإلكترونية، إن وُجد، عند إغلاقها. (لمستخدمي المحمول)
«تنظيم الاتصالات» يضع قائمة بحقوق المستخدمين خلال مراحل الحصول على الخدمة
«تنظيم الاتصالات» يضع قائمة بحقوق المستخدمين خلال مراحل الحصول على الخدمة

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