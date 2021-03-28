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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط الليبي يعلن السيطرة على تسرب نفطي بالقرب من حقل الظهرة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:28 ص
النفط
النفط
وكالات
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت من إصلاح تسرب نفطي بالقرب من حق الظهرة.

وكان التسرب حدث بخط 32 بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع 140 كلم.

وذكرت المؤسسة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن الفرق الفنية تمكنت من إتمام العمل وإصلاح التسرب في وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.

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