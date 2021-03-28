النفط الليبي يعلن السيطرة على تسرب نفطي بالقرب من حقل الظهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت من إصلاح تسرب نفطي بالقرب من حق الظهرة.وكان التسرب حدث بخط 32 بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع 140 كلم.وذكرت المؤسسة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن الفرق الفنية تمكنت من إتمام العمل وإصلاح التسرب في وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.