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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسامة ربيع: الدفع بقاطرتين بقوة شد 70 طنا لتعويم السفينة الجانحة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:26 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استمرار مناورات سحب السفينة، مشيرا إلى أن مناورات الشد تمت أمس بواسطة 12 قاطرة تقوم بالعمل من 3 اتجاهات مختلفة، حيث تعمل القاطرتان بركة 1 وعزت عادل على شد مقدمة السفينة، فيما تقوم 6 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا، وتقوم 4 قاطرات أخرى بشد مؤخر السفينة جنوبا.

وأعلن رئيس الهيئة بأنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين القاطرة "عبد الحميد يوسف" والقاطرة "مصطفى محمود" للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٠ طنا، وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

جدير بالإشارة، إلى أن القاطرتين الجديدتين تتماثلان في المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

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