استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس بعد توقف 6 أيام
الأحد 28/مارس/2021 - 11:29 ص
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أكد محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، استئناف حركة الملاحة البحرية وانطلاق رحلات من ميناء البرلس بعد توقفها لمدة 6 أيام، لسوء الأحوال الجوية.
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس حول استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط في رحلات صيد، بعد تزويدها بالوقود والثلوج.
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس حول استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط في رحلات صيد، بعد تزويدها بالوقود والثلوج.