استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس بعد توقف 6 أيام

أكد محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، استئناف حركة الملاحة البحرية وانطلاق رحلات من ميناء البرلس بعد توقفها لمدة 6 أيام، لسوء الأحوال الجوية.تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء البرلس حول استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة 6 أيام، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط في رحلات صيد، بعد تزويدها بالوقود والثلوج.