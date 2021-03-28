انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور سعد عبداللطيف مكي- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، حملة التطعيم الثانية ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بقولونجيل التابع للادارة الصحية بالمنصورة.فيما قام وكيل الوزارة بتطعيم عدد من الأطفال المترددين على الوحدة بالدقهلية، مطالبا الفريق الطبى بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم.فيما أكد وكيل الوزارة أن المستهدف تطعيمه من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات حوالي مليون طفل على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة وعددها حوالي 6000 فريق طبي تضم فرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة.وأضاف وكيل الوزارة أن التطعيم آمن وبالمجان ويشمل الأطفال المصريين وغير المصريين وتستمر الحملة من اليوم وحتى الأربعاء 31 مارس 2021.