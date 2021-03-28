رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

صرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بأن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج أعمال التكريك بواسطة الكراكة «مشهور»، إحدى كراكات الهيئة، بلغت حتى الآن ٢٧ ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى ١٨ مترا، مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها.

وتتواصل أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة لتسهيل عملية تعويمها، وذلك جنبا إلى جنب مع القيام بمناورات الشد بواسطة قاطرات الهيئة في توقيتات تتلاءم مع المد والجذر واتجاه الرياح.